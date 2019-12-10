Росфинмониторинг заблокировал счета 2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Счета более 2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, были заблокированы в этом году в России. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на итоговом в этом году заседании комитета и Федерального оперативного штаба.

"Росфинмониторингом заблокированы финансовые активы более 2 тыс. лиц, подозреваемых к причастности к террористической деятельности, на сумму более 31 млн рублей", - сообщил глава НАК, подводя итоги работы по противодействию терроризму в 2019 году.

Кроме того, сообщил он, "совершенствование взаимодействия Роскомнадзора и правоохранительных органов позволило повысить уровень защиты информационного пространства, пресечь распространение информационной пропагандистской деятельности международных террористических организаций на более чем 50 тыс. интернет-страницах".