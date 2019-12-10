Депутат Горелкин пригрозил прокуратурой Rambler и Mail.ru за игнорирование его запросов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин готов обратиться в прокуратуру в случае, если компании Rambler и Mail.ru Group не ответят до конца текущей недели на его официальные запросы об использовании иностранного оборудования. Об этом парламентарий написал во вторник в своем Telegram-канале.

"Rambler и Mail.ru Group - две компании, от которых я пока не получил ни ответа ни привета на свой официальный запрос. А в соответствии с федеральным законодательством любая организация должна ответить на запрос депутата в 30-дневный срок", - подчеркнул политик, напомнив, что направлял запрос 18 октября.

По словам Горелкина, его помощнице, которая звонила в Mail.ru Group, "какой-то клерк" сказал, что, "если бы его письмо заинтересовало начальство, ему бы ответили". "Я не знаю, как принято на Виргинских островах, где зарегистрирована Mail.ru Group, я там ни разу не был, - заметил он. - Но для иностранных компаний, которые ведут свою деятельность на территории нашей страны, законы России приоритетны".

"Когда Дума рассматривает законопроекты, которые этим компаниям не нравятся, они не стесняются выступать с публичными критическими заявлениями. А когда та же Дума пытается наладить с ними нормальный цивилизованный диалог в рамках закона, они на это просто плюют", - изложил свое видение ситуации депутат, который является автором резонансного законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ.

"Если я не получу ответы от Rambler и Mail.ru Group до конца этой недели, обращусь в прокуратуру", - предупредил Горелкин. "Штрафы там небольшие предусмотрены, но пятно на репутации будет стоить дороже", - считает он. По мнению парламентария, отсутствие ответа на его запрос может объясняться "только двумя причинами: у них полный бардак во внутренней структуре или они скрывают какие-то неприятные факты, касающиеся заданных вопросов".

Комментарием Rambler и Mail.ru Group ТАСС пока не располагает.

Ранее единоросс направил официальные запросы руководителям компаний "Яндекс", "Рамблер", Mail.ru Group, "Ростелеком" и четырех мобильных операторов МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и "Tele2" об использовании ими иностранного оборудования, а также готовности к гипотетическому отключению такого оборудования из-за рубежа по аналогии с тем, как это произошло с компанией "Газпром". За исключением двух компаний, все остальные вовремя прислали ответы парламентарию. Так, "Ростелеком" заявил, что "все существующие отечественные решения основаны исключительно на иностранной электронно-компонентной базе, что является одним из самых больших рисков и угроз как с точки зрения обеспечения технологической независимости, так и с точки зрения наличия недекларируемых возможностей".