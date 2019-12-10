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Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность за 2019 год

Госпремия за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности присуждена председателю совета Союза семей военнослужащих России Марии Большаковой
Константин Хабенский Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Константин Хабенский
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности стала председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова. Госпремия за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности присуждена актеру и режиссеру Константину Хабенскому, который является учредителем благотворительного фонда.

Союз семей военнослужащих России отстаивает права и свободы военнослужащих и членов их семей, оказывает помощь родственникам военных, погибших при исполнении воинского долга, а также прилагает усилия по решению жилищных проблем семей военнослужащих.

Благотворительный фонд Константина Хабенского, созданный в 2008 году, занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Фонд оказал адресную помощь более чем 2,5 тыс. детей, обеспечил профессиональное обучение 5,5 тыс. врачей, организовал 47 поставок высокотехнологичного медицинского оборудования.

Всего в 2019 году на соискание государственных премий было выдвинуто 17 кандидатов в области правозащиты и 18 кандидатов в области благотворительности.

Такие ежегодные государственные премии были учреждены президентским указом в 2015 году. Денежный размер премии составляет 2,5 млн рублей. Первая церемония награждения состоялась 8 декабря 2016 года, лауреатами тогда стали глава директор АНО "Детский хоспис" Александр Ткаченко и учредитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. В декабре 2017 года премии получили председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и председатель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Владимир Вавилов. Лауреатами госпремий за 2018 год стали председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и руководитель "Русфонда" Лев Амбиндер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХабенский, Константин Юрьевич
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