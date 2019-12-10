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Музей-заповедник Петергоф посетило рекордное число туристов

В этом году он принял более 6,2 млн человек
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© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник Петергоф - одна из самых популярных достопримечательностей России - поставил новый рекорд посещаемости по итогам сезона 2019 года, приняв свыше 6,2 млн человек, сообщила на пресс-конференции во вторник его генеральный директор Елена Кальницкая.

"Доводим до вас эту ошеломляюще большую цифру - 6 млн 274 тыс. 721 человек посетили Петергоф в этом году, это данные на 5 декабря. Они еще немножечко увеличатся, но совсем немного", - сказала Кальницкая журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС. В прошлом году посещаемость музея-заповедника составила около 5,4 млн человек.

При этом, как пояснила руководитель музея-заповедника, больше половины посетителей Петергофа - это российские граждане, доля иностранных гостей - около 40%. Самый большой наплыв туристов за сезон был зафиксирован 10 августа, когда музей принял в течение дня 51,5 тыс. человек.

По словам Кальницкой, высокая популярность накладывает определенные сложности на работу музея, но коллективу удается с ними справляться. В частности, в Петергофе продлили часы работы до 21:00 на протяжении всего сезона. "В принципе мы научились за последние годы работать в новых условиях, принимать огромное количество туристов с Востока. Это непросто, но мы стараемся, и это только вопрос менеджмента и логистики", - добавила она.

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу Версаля. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире. Она состоит из 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке. Петергофские фонтаны превосходят версальские по обилию воды, высоте струй и длительности действия, при этом фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков.

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