Более 50 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Уже 51 тыс. жителей Донецкой народной республики (ДНР) получили гражданство РФ по упрощенной процедуре. Об этом во вторник сообщил и.о. начальника миграционной службы МВД ДНР Руслан Ополоник.

"Паспорта Российской Федерации получила 51 тыс. жителей ДНР", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке. 17 июля своим указом президент РФ увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В июне на территории Ростовской области открылись два первых специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке. В июле в регионе открылись еще два таких пункта, а в начале декабря их число увеличилось до шесть.