Япония выдала России осужденного за тяжкие преступления

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Япония выдала России гражданина РФ, осужденного за ряд преступлений, в том числе за создание преступного сообщества. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он уточнил, что Генпрокуратурой в компетентные органы Японии в начале прошлого года был направлен запрос о выдаче Владимира Золенко для исполнения приговора Сахалинского областного суда, который был вынесен в его отношении в июне 2011 года. Он был осужден на 19 лет колонии строгого режима за пять угонов, совершенных организованной группой, руководство преступным сообществом и за убийство. Золенко скрылся от суда и был объявлен в международный розыск.

"Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Японии удалось добиться принятия решения о выдаче Золенко. Он передан в компетентные органы Российской Федерации и доставлен в СИЗО-4 УФСИН России по Москве для последующего этапирования к месту отбытия наказания", - сказал Куренной, отвечая на вопросы на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".