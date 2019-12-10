"Миротворец" закрывает публичный доступ к своей базе "врагов" Украины

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" объявил о закрытии публичного доступа к своему главному ресурсу, на котором размещались имена и адреса людей, которых его создатели считали "врагами" Украины и некоторые из которых после публикации их данных на сайте были убиты экстремистами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на этом сайте.

Администраторы "Миротворца" заявили о том, что останавливают работу всех его серверов и их "зеркальных" версий (точных копий). Сайт извещает, что он прекратит работу во вторник, 10 декабря, в 18:00 по киевскому времени (19:00 мск).

"Миротворец" заверил, что доступ к сведениям в разделе "Чистилище", где размещаются личные данные людей, которых создатели сайта считают "врагами" Украины, будет "будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе". Кто именно получит доступ к этому ресурсу, каким образом это будет осуществляться и как долго это будет продолжаться, сайт не сообщает.

Основатели "Миротворца" добавляют, что они продолжат работу других своих проектов, таких как портал новостей и интернет-радио.

Заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро в середине октября призвал депутатов Верховной рады принять меры для закрытия скандально известного сайта "Миротворец". Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября подверг критике деятельность сайта "Миротворец", однако заявил, что он не может закрыть его, потому что считает неправильным вмешательство в работу сайтов и СМИ.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. После убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на данном ресурсе, против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. В связи с требованиями ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре "Миротворец" возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который сейчас занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины. В РФ по решению суда доступ к сайту заблокирован.