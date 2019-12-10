"Лужков превратил Москву в мегаполис мирового уровня"

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования его родным и близким. "Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким", - написал Собянин в Twitter .

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, умер в возрасте 83 лет. Соболезнования и воспоминания о политике - в материале ТАСС.

Лужков превратил советскую столицу в мегаполис мирового уровня, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Умер Юрий Лужков. Мэр, с которым Москва жила 18 лет. Который сделал для столицы очень много. Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. <...> Искренние соболезнования его родным и близким", - написал Воробьев во вторник на своей странице в Instagram.

"Политик своего времени"

Лужков был "политиком своего времени", энергичным и жизнелюбивым человеком, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выразив глубокие соболезнования родным и близким покойного.

"Юрий Михайлович Лужков был энергичным, жизнелюбивым человеком. Он был политиком своего времени, его активная деятельность пришлась на трудный в жизни страны постсоветский период", - приводит слова спикера пресс-служба нижней палаты парламента РФ. "Юрий Михайлович долгие годы был мэром Москвы, с его именем в то сложное время многие москвичи связывали изменения своей жизни к лучшему. Приношу искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича Лужкова", - заключил Володин.

"Человек, который умел работать"

Бывший мэр Москвы был очень деятельным градоначальником с твердой позицией, который много сделал для российской столицы, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Мы чувствовали, что в городе есть хозяин, он везде присутствовал. Не было расхлябанности, он занимал твердую позицию", - продолжил лидер ЛДПР. "Он останется [в памяти] человеком очень деятельным, активным", - добавил Жириновский.

"Таких мэров нам сегодня не хватает в плане заботы о городе", - констатировал Жириновский. По его словам, если Лужков "брался за что-то, то это делалось". "В этом смысле о нем память останется, как о человеке, который умел работать", - убежден лидер ЛДПР.

Жириновский отметил, что они с Лужковым познакомились во время путча в августе 1991 года, когда тот занимал пост заммэра по вопросам ЖКХ. "В руководстве города он начал с поставки овощей и фруктов. Потом в целом отвечал за городское хозяйство, по-человечески относился к людям", - сказал лидер ЛДПР.

"Сыграл огромную роль в развитии МГУ"

Лужков сыграл огромную роль в развитии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, заявил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий. "Я очень глубоко скорблю, для меня это просто неожиданно. Я виделся с ним не так давно, он был полон сил, занимался сельским хозяйством у себя в Калининграде и был полон планов, он очень хотел заниматься наукой, разрабатывал некие подходы, в том числе к продолжительности жизни и к очистке воды. Вы знаете, Юрий Михайлович сыграл огромную роль в развитии университета, здание, где мы стоим (Ломоносовский корпус), построено им. Тогда по проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия. Тогда это входило в его планы личные. Он говорил, что университет должен развиваться", - сказал Садовничий.

"Любил творческую интеллигенцию"

Память Лужкова почтили на форуме "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" в Москве. Лужков очень любил театры и помогал театральным деятелям, сказал председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

"Сейчас пришло сообщение, что умер Юрий Михайлович Лужков <...>. Сказать, что он тонко разбирался в театре - нет. Но очень помогал. Он любил театральную интеллигенцию, он любил творческую интеллигенцию. Окружал себя этими людьми, рос с ними, учился у них. Безусловно, имел своих богов в этом искусстве. И действительно каждый год в Москве строил театры, каждый год", - сказал Калягин.

По его словам, Лужков всегда шел навстречу театральным деятелям, "даже если не понимал чего-то" - учился у них. "Для меня это человек дорогой, <...> и для творческой интеллигенции, для наших актеров, <...> он открывал наш театр <...> Юрий Михайлович Лужков действительно помогал театру. Я бы хотел, чтобы мы почтили его память", - добавил Калягин.

"Удержал Москву от негативных вариантов развития событий"

Лужков был ключевым человеком не только в истории Москвы, но и всей России, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на проходящей в Москве конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", которая организована Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке информационного агентства России ТАСС.

"Я его видел не так давно на юбилее Евгения Максимовича Примакова - отмечали 90 лет. Он был очень бодр, мы обсудили с ним даже проблемы сельского хозяйства, урожая гречихи в Калининградской области. Он мне как малый предприниматель рассказал, что крупные компании забирают всю господдержку... Он был бодр и не выглядел как человек, которому недолго осталось... Он - ключевой человек не только в московской истории, но и в российской, <...> даже когда он ушел с поста мэра, он удержал Москву от негативных вариантов развития событий, никто не воспринимал Москву как бандитский Петербург, <...> даже тот факт, что Юрий Михайлович не ушел на пенсию, показывает, что он может начинать с нуля любое дело, даже в 70-летнем возрасте", - сказал он.

"Это был человек-эпоха"

Бывший мэр Москвы внес большой вклад в развитие малого бизнеса в столице, он вкладывал большие средства в создание инфраструктуры и строительство дорог. Такое мнение высказал ТАСС глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

"Он один из первых был создателем определенных преференций для малого бизнеса Москвы. Тогда именно по его решению по облегченной процедуре очень много объектов стационарной торговли было открыто, рынков, и именно он тогда начал серьезные средства вкладывать в инфраструктуру, в частности, строительство дорог", - отметил Калинин в кулуарах конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату". Калинин отметил, что знал Лужкова как одного из создателей партии "Единая Россия" и бизнесмена - его последнее дело было связано с фермерским хозяйством, известным не только в России, но и в Европе.

"Поэтому достаточно богатое наследие. Это был человек-эпоха, так могу сказать", - добавил глава "Опоры России".

"Он стал символом русского мира"

Бывший мэр Москвы реализовал для Севастополя ряд социально значимых проектов и стал для горожан символом русского мира задолго до воссоединения Крыма с Россией, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. "Для севастопольцев он стал символом русского мира еще задолго до возвращения полуострова домой. Именно благодаря ему [до 2014 года] в Севастополе развивались гуманитарные проекты: строилось жилье для семей военнослужащих Черноморского флота, появился филиал МГУ, работало представительство "Дом Москвы", где сотни людей и проектов получали поддержку", - сказал глава города.

Он подчеркнул, что именно благодаря Лужкову отношения между Москвой и Севастополем сложились так, как сейчас. Ранее сообщалось, что ежегодно из бюджета Москвы Севастополь получает средства на развитие сфер здравоохранения, образования и других; также за счет столицы ведется реставрация одной из центральных улиц города - Большой Морской.

Почетный крымчанин

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская назвала Лужкова "настоящим русским патриотом и гражданином". "Он всегда поддерживал Крым, помогал крымчанам как словом, так и делом. Не боялся идти наперекор толпе, говорил о русском Севастополе, когда многие "записные патриоты" рассказывали, что это невозможно. Не все, что делал Юрий Михайлович, было идеальным и правильным, но точно - искренним. Такими людьми гордится Россия!" - написала она в своем Telegram-канале.

В марте 2002 года Лужкову было присвоено высшее звание в Республике Крым "Почетный крымчанин" за выдающиеся личные заслуги перед республикой. Звание было присвоено решением президиума Верховной рады Автономной Республики Крым за значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Крыма, укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами.

В представлении, в частности, говорилось, что Лужкова тесно связывает с Крымом его неравнодушие к судьбе полуострова, и отмечалось, что "мэр Москвы оказывает поддержку Черноморскому флоту, <...> благодаря шефству столицы над морскими частями флот находил средства на повышение квалификации военнослужащих, на строительство жилья для семей офицеров и школы для их детей".