Прокуратура выявила тысячу нарушений закона при организации квестов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Прокуратура в ходе проверок выявила более тысячи нарушений законодательства при организации квест-игр, эта сфера нуждается в нормативном регулировании. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, прокуроры обобщили практику надзора за соблюдением законодательства в таких сферах, как санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, пожарная безопасность, защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в связи с распространением и популяризацией среди несовершеннолетних игровых квест-комнат.

"Прокуроры 53 субъектов РФ за последние два года выявили более одной тысячи нарушений законодательства в этой сфере. В большинстве случаев нарушения устранены принятыми мерами реагирования", - сказал он, отвечая на вопросы на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир". Результаты также показали, что в действующем федеральном законодательстве юридически не закреплены понятия "квест", "игровые квест-комнаты", не урегулирована деятельность по их проведению, а их участниками часто являются дети.

"В целом анализ федерального законодательства показал, что эта сфера требует нормативного урегулирования. Каких-то специальных требований и нормативов, которые устанавливали бы требования к деятельности квест-комнат, оборудованию и помещениям, в которых оказываются развлекательные услуги, не предъявляется. Данные отношения как возмездное оказание услуг регулируется только нормами Гражданского кодекса РФ", - сказал Куренной.

Нарушения

По его словам, организаторы квестов допускали нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. "Хозяйствующие субъекты неверно оценивают тематику, жанр, содержание и художественное оформление сценариев квест-игр, не учитываются особенности восприятия распространяемой информации детьми определенной возрастной категории, вероятность причинения содержащейся информацией вреда здоровью или развитию детей", - сказал Куренной.

Он привел пример случай в Саратовской области, где двое 15-летних подростков в нарушение законодательства были допущены к прохождению квеста "За что?" жанра "хоррор, мистика, ужасы". В результате дети получили доступ к информации, которая содержит описание несчастного случая, аварии, смерти, жестокости и насилия. По постановлению прокурора организатор квест-игры привлечен судом к административной ответственности.

Куренной сообщил, что также выявлялись нарушения законодательства о пожарной безопасности. "Прокуроры выявляли следующие факты: использование помещений без оборудования автоматической пожарной сигнализацией, загромождение эвакуационных выходов горючими и другими посторонними предметами, необеспечение прохождения персоналом программ пожарно-технического минимума".

Руководители таких организаций не обеспечивали учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения", - пояснил он. Подобные нарушения были выявлены в Коми, Мордовии, Хакасии, Удмуртии, Чувашии, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Курской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, а также Москве.

Были выявлены и другие нарушения, когда хозяйствующие субъекты не принимают должных мер при выборе помещений для аренды, игнорируя требования законодательства, которые запрещают пребывание детей в помещениях цокольных этажей жилых многоквартирных домов. В ходе проверок прокуроры также выявляли нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о защите прав потребителей при проведении квест-игр.