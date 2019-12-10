Выходной день в Ленинградской области перенесут с 28 на 31 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

"Я принял решение, и, наверное, это решение позитивно воспримут большинство жителей Ленинградской области, - субботу, 28 декабря, объявить рабочим днем, для того, чтобы большинство семей жителей Ленинградской области смогли подготовиться к прекрасному празднику - Новому году, и 31 декабря дать возможность всем семьям, всем жителям собраться у себя в квартирах, в домах, чтобы подготовиться к встрече Нового года, ну, и для того, чтобы у всех было прекрасное новогоднее настроение", - сказал Дрозденко.

Выходной 31 декабря объявили еще несколько субъектов, включая Кировскую и Томскую области. В Санкт-Петербурге, как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, подобное решение пока не принималось.