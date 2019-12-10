{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Выходной день в Ленинградской области перенесут с 28 на 31 декабря

В Санкт-Петербурге подобное решение пока не принималось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

"Я принял решение, и, наверное, это решение позитивно воспримут большинство жителей Ленинградской области, - субботу, 28 декабря, объявить рабочим днем, для того, чтобы большинство семей жителей Ленинградской области смогли подготовиться к прекрасному празднику - Новому году, и 31 декабря дать возможность всем семьям, всем жителям собраться у себя в квартирах, в домах, чтобы подготовиться к встрече Нового года, ну, и для того, чтобы у всех было прекрасное новогоднее настроение", - сказал Дрозденко.

Выходной 31 декабря объявили еще несколько субъектов, включая Кировскую и Томскую области. В Санкт-Петербурге, как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, подобное решение пока не принималось.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Госдума продлила возможность работы медучреждений Крыма без лицензий до 2021 года
Авторы законопроекта отмечают, что у медорганизаций в Крыму и Севастополе нет возможности выполнить в полном объеме необходимые лицензионные требования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС