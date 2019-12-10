СК проверит информацию о поставках просроченной рыбы в одну из больниц Ставрополя

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета проверяют опубликованную в интернете информации о том, что пациентов одной из ставропольских больниц пытались накормить блюдами из просроченной рыбы. Об этом во вторник сообщило краевое управление СК.

Отмечается, что на склады одной из фирм поступило около шести тонн рыбы, однако продать эту партию в срок предпринимателям не удалось.

"Вместо уничтожения просроченной продукции, руководством фирмы было принято решение продать рыбу в кратчайшие сроки. В тот же день эта продукция поступила в медицинское учреждение города. Из просроченной рыбы даже успели приготовить пищу для пациентов", - отмечается в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что речь идет о краевой клинической специализированной психиатрической больнице №1