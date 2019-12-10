{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проверит информацию о поставках просроченной рыбы в одну из больниц Ставрополя

По данным ведомства, из рыбы даже успели приготовить блюда для пациентов

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета проверяют опубликованную в интернете информации о том, что пациентов одной из ставропольских больниц пытались накормить блюдами из просроченной рыбы. Об этом во вторник сообщило краевое управление СК.

Отмечается, что на склады одной из фирм поступило около шести тонн рыбы, однако продать эту партию в срок предпринимателям не удалось. 

"Вместо уничтожения просроченной продукции, руководством фирмы было принято решение продать рыбу в кратчайшие сроки. В тот же день эта продукция поступила в медицинское учреждение города. Из просроченной рыбы даже успели приготовить пищу для пациентов", - отмечается в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что речь идет о краевой клинической специализированной психиатрической больнице №1

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Госдума продлила возможность работы медучреждений Крыма без лицензий до 2021 года
Авторы документа отмечают, что у медорганизаций в Крыму и Севастополе нет возможности выполнить в полном объеме необходимые лицензионные требования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС