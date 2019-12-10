Депутат заявил, что в Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Проект об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который подвергли критике эксперты Венецианской комиссии, внесен в Верховную раду Украины. Об этом сообщил депутат парламента, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в Facebook .

"Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии", - сообщил парламентарий. Бужанский заявил, что указанный закон "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет", а направлен "на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка".

"Закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя ее в неконкурентное положение и не давая ей расти", - добавил он.

По его мнению, отмена закона откроет возможность для написания нового проекта о языке, начать широкую дискуссию на эту тему между жителями востока и запада Украины, представителями различных профессий и политических взглядов.

Ранее эксперты Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Комиссия отметила, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон об образовании, устанавливающий украинский язык единственным для обучения. Официальный Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тысяч венгров, проживающих на территории Украины. Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина - НАТО и обратилась к альянсу с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

Верховная рада 25 апреля текущего года также приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действующий в то время президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.