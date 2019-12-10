Пропавшего в Ивановской области восьмилетнего ребенка нашли

ТАСС, 10 декабря. Поисковая группа полиции обнаружила живым пропавшего накануне в Ивановской области 8-летнего мальчика. Инспекторы проведут профилактическую беседу с ребенком и его семьей, сообщила ТАСС во вторник сотрудник пресс-службы УМВД по региону Ирина Лебедева.

Заявление об исчезновении мальчика поступило в полицию в понедельник вечером от его отца - восьмилетний ребенок без вести пропал по пути из школы домой. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

"Мальчика нашла поисковая группа полиции. Сейчас его везут в отдел, будут выясняться все обстоятельства его исчезновения. Инспекторами ПДН будет проведена профилактическая работа с несовершеннолетним и его семьей", - сказала Лебедева.

Как отметила собеседница агентства, ребенка нашли на улице Баха в Кинешме (Ивановская область). В поисках школьника участвовали сотрудники правоохранительных органов, добровольцы отряда "Лиза Алерт".