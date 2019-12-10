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"Почта России" распространит 100 тыс. конвертов, посвященных генерал-полковнику Танкаеву

Также был изготовлен специальный штемпель, на котором изображен портрет военачальника

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. "Почта России" выпустила эксклюзивные конверты с портретом генерал-полковника Магомеда Танкаева. В специальной церемонии гашения почтового конверта в Махачкале, посвященной 100-летию со дня рождения военачальника, принял участие вице-премьер республики Рамазан Джафаров.

"Магомед Танкаев - талантливый военачальник, патриот своей страны и республики. Он является примером для всех дагестанцев, которые хотят стать военными. Находясь в военной элите Советского Союза, он всегда оставался простым и доступным человеком. Простой горец, который смог дослужится до звания генерал-полковника, гордость Дагестана, человек, о котором должны знать все", - заявил Джафаров.

По словам директора дагестанского филиала "Почты России" Махача Магомедова, к памятной дате также был изготовлен специальный штемпель, на котором изображен портрет военачальника и указано событие - 100-летие со дня рождения.

"Начиная с сегодняшнего дня, 100 тыс. конвертов с портретом Магомеда Танкаева будут распространяться по всей почтовой сети во всех регионах Российской Федерации и за ее пределами. Вместе с конвертами по миру разойдется напоминание о нашем земляке и его заслугах перед отечеством", - отметил он.

Магомед Танкаев родился в 1919 году в селе Урада Шамильского района Дагестана. В 1941 году окончил военное училище. Участвовал в Смоленском сражении, командовал ротой на Калининградском фронте. В феврале 1942 года он прошел ускоренные курсы в академии имени М. Фрунзе в Ташкенте. После этого участвовал в Сталинградской битве. В бою под Сталинградом Танкаев получил свой первый орден Боевого Красного Знамени. Всего у Танкаева было три таких ордена и орден Отечественной войны.

После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу. В 1969 году ему было присвоено звание генерал-полковника. С 1968 по 1973 годы служил командующим Северной группы войск, с 1974 по 1978 годы был представителем Главного командования Варшавского договора в ГДР. Уволен в запас в 1988 году. Умер в апреле 1998 года.

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