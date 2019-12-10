В ГИБДД поддержали предложение конфисковать автомобили у пьяных водителей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция внесла вопросы изъятия автомобилей у нетрезвых водителей в проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Об этом в Совете Федерации во вторник сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

"Нами сформированы предложения, которые должны радикально изменить положение вещей - ввести возможность конфискации транспортных средств в случае нарушения правил, связанных с повторным проездом в состоянии алкогольного опьянения. <...> Одновременно они внесены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях", - сказал он.

Ранее сообщалось, что МВД России предлагает начать изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения. Соответствующее предложение было направлено в правительство для закрепления на законодательном уровне.

Сейчас межведомственная рабочая группа готовит новый Кодекс об административных правонарушениях параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности - так называемой регуляторной гильотиной, которая предусматривает отмену всех устаревших и избыточных требований к бизнесу. Ожидается, что новый кодекс может быть принят в следующем году, а вступить в силу - с 1 января 2021 года.