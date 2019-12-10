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МИД России предупредил о случаях мошенничества при оформлении виз в Шри-Ланку

В консульском департаменте МИД России рекомендовали туристам использовать для оформления въездных документов государственный интернет-ресурс

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Консульский департамент МИД РФ предупредил российских туристов об участившихся случаях мошенничества при оформлении виз в Шри-Ланку. Соответствующая запись размещена во вторник на странице департамента в Facebook.

"Обращаем внимание на участившиеся случаи использования мошенниками неофициальных веб-сайтов для оформления въезжающим в Шри-Ланку туристам электронных виз (Electronic Travel Authorization - ETA) и взимания значительно увеличенных сборов", - отметили в дипведомстве.

Как указали в МИД, для оформления въездных документов туристам рекомендуется использовать государственный интернет-ресурс www.eta.gov.lk.

Теги
Шри-ЛанкаРоссия
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