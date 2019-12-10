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Почти 65 млн россиян привились от гриппа

По данным Минздрава, 59,8 млн человек привиты за счет средств федерального бюджета, еще 5 млн россиян вакцинированы за счет работодателей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Почти 65 млн россиян сделали прививку от гриппа, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава России порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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"В целом по стране против гриппа привито 64,8 млн человек (44,2% от численности населения Российской Федерации), в том числе детей -17,9 млн, беременных - 235616", - говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, 91% (59,8 млн человек) привиты за счет средств федерального бюджета, еще 5 млн россиян вакцинированы за счет работодателей.

Сегодня в штаб-квартире ТАСС прошла вакцинация для сотрудников. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) профилактической медицины Минздрава России сделали всем желающим прививку отечественной четырехвалентной вакциной "Ультрикс Квадри" (производитель "Нацимбио", входит в госкорпорацию "Ростех").

Всего Минздрав России планирует привить 45% россиян. Для это были заключены шесть государственных контрактов на поставку 65,7 млн доз вакцин. Трехвалентная вакцина, по данным на 4 декабря 2019 года, была полностью поставлена во все субъекты РФ. Кроме того, завершена отгрузка квадривалентной вакцины в 80 субъектов.

Как ранее сообщала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, по прогнозам экспертов, повышение заболеваемости гриппом ожидается в конце декабря. В целом сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается средней интенсивности.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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