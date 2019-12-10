Голикова сообщила, что производственный травматизм за 11 лет сократился в 2,5 раза

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. России удалось достичь "хороших показателей" в снижении производственного травматизма - за последние 11 лет он сократился в 2,5 раза. Об этом во вторник на открытии XXIII Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда" заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"За последние 11 лет производственный травматизм сократился в 2,5 раза, за 10 месяцев 2019 года - еще на 12%. Это очень хорошие показатели. И это свидетельство тому, что мы совместными усилиями правительства, профсоюзов и работодателей наращиваем и нормативную составляющую и составляющую, которая связана с производством, чтобы поддержать охрану здоровья граждан", - сказала она.

Голикова отметила, что в последние годы Россия серьезно нарастила объем финансирования, которое направляется на средства индивидуальной защиты. "Сегодня на каждого человека, если говорить о рублевом измерении, приходится 7,6 тыс. рублей на средства индивидуальной защиты, а в нефтегазовой отрасли это 19,5 тыс. рублей. Мы ежегодно фиксируем нарастание этих расходов и все больший охват наших трудящихся средствами индивидуальной защиты", - добавила она.

По ее словам, Россия занимает 6% от мирового рынка средств индивидуальной защиты. "Российский рынок в 2018 году насчитывал 160 млрд рублей, и по сравнению с 2017 годом возрос на 10%. К 2025 году мы ожидаем, что рынок средств индивидуальной защиты достигнет 250 млрд рублей", - добавила она.

Голикова отметила, что сегодня Россия занимает четвертое место в мире после США, Китая и Германии по этому виду продукции. "Однако у нас в этой сфере занято 100 тыс. специалистов - это огромная армия. И, помимо того, что мы наращиваем производство средств индивидуальной защиты, сама эта отрасль является драйвером развития экономики", - заключила вице-премьер.