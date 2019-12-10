В Союзе пчеловодов выразили соболезнования в связи со смертью Лужкова

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков одним из первых понял важность пчеловодства для России и создал условия, благодаря которым отрасль смогла развиваться. Об этом заявил ТАСС во вторник председатель Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

"Он создал условия для тех, кто производит мед, пчеловодов, а не спекулирует на меде, как посредники. Когда он организовал в Гостином дворе первую ярмарку для пчеловодов, все [посетители] думали, что только на Алтае и в Башкирии есть мед, а оказалось, что он прекрасен по всей России <...> После этого пчеловоды поняли, что есть сбыт, и стали расширять пасечные хозяйства", - сказал Бутов.

По его словам, бывший мэр глубоко вникал в отрасль. Он завел собственные пасеки в Калининграде и Калужской области, напомнил собеседник агентства.

"Использовал передовые технологии, является автором двух изобретений для ульев, которые позволяют им зимовать в суровых условиях, даже при низких температурах. Участвовал в международных делах, являлся пропагандистом движения "Сохраним пчел". Лужков стал одним из первых лиц, который понял важность пчеловодства для столицы и всей страны", - заключил Бутов.

10 декабря стало известно, что Лужков умер в возрасте 83 лет.