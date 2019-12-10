Посольство РФ помогает родным Лужкова в решении вопроса о доставке тела в Россию

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Посольство России в ФРГ и генконсульство в Мюнхене находятся в контакте с представителями бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и оказывают им помощь в решении вопроса о доставке тела в РФ.

Об этом сообщили во вторник в российской дипмиссии в Берлине.

"Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Мюнхене находятся в контакте с представителями скончавшегося во вторник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, оказывают содействие в оформлении документов, а также в решении вопроса о доставке покойного в Россию", - сообщили в посольстве.

Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год, умер на 84-м году жизни.