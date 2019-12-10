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Суд в Москве отправил в психиатрический стационар пенсионера за ложные сообщения о теракте

Мужчина дважды сообщал о якобы готовящемся теракте в здании Администрации президента РФ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы отправил на принудительное лечение пенсионера Валерия Кондратьева, который обвиняется в том, что дважды по электронной почте сообщал о якобы готовящемся теракте в здании Администрации президента РФ в Москве. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Обвиняемый Валерий Кондратьев - гражданин России, пенсионер, имеет среднее техническое образование, не имеет постоянного места жительства. По данным следствия, он дважды написал со своего телефона IPhone на электронную почту о готовящемся теракте в здании Администрации президента РФ. Суд назначил ему принудительные меры медицинского характера", - рассказали агентству в суде. По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, речь идет о принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Как следует из материалов уголовного дела Кондратьева, с которыми ознакомился ТАСС, первый раз обвиняемый направил сообщение о террористической атаке 6 ноября 2018 года, второе сообщение было отправлено им через пять дней. "Оба раза он отправлял сообщения из Донецка (ДНР). Он отправлял письма с угрозой, где говорилось, что в здании Администрации президента РФ готовится захват заложников по примеру событий в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году", - отмечается в материалах.

Кондратьеву было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба или наступления иных опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти").

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Россия
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