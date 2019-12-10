В Союзе журналистов прокомментировали закрытие "Миротворца"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Закрытие доступа к данным сайта "Миротворец" свидетельствует о потеплении отношений России и Украины. Такое мнение ТАСС высказал во вторник глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, имя которого также было внесено в эту базу.

"Закрытие этого сайта - явный признак потепления отношений между нашими странами, - сказал Соловьев. - И вот, похоже, это один из итогов встречи президентов в Париже". Соловьев также выразил надежду, что в дальнейшем будет принято решение об отмене запретов на въезд на Украину российским журналистам.

Ранее скандально известный украинский сайт "Миротворец" объявил о закрытии публичного доступа к своему главному ресурсу, на котором размещались имена и адреса людей, которых его создатели считали "врагами" Украины. Администраторы "Миротворца" сообщили, что останавливают работу всех его серверов и их "зеркальных" версий. Сайт извещает, что прекратит работу во вторник, 10 декабря, в 18:00 по киевскому времени (19:00 мск).

"Миротворец" был создан в 2014 году, где публиковались персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. После убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на данном ресурсе, против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. В связи с требованиями ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре "Миротворец" возобновил работу, несмотря на многочисленные протесты. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который сейчас занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины. В РФ по решению суда доступ к сайту заблокирован.