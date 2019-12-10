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Умер Юрий Лужков
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Дата и время похорон уточняются
' ТАСС/Ruptly/Reuters'

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который умер во вторник на 84-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

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"Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата и время пока уточняются", - сказал собеседник агентства.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". С июля 1991-го года по 2001 год занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена, при этом правительство столицы осталось подчинено мэру). Во время событий в августе 1991 года ("августовский путч") участвовал в обороне Белого дома. 6 июня 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы.

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