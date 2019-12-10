Володин поручил создать рабочую группу по вопросу борьбы с преследованием в интернете

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин одобрил предложение создать в рамках палаты рабочую группу, которая займется вопросами борьбы с преследованием в интернете.

Вопрос поднял на пленарном заседании первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, жертвами интернет-преследования часто становятся публичные люди, которые первыми обратили внимание на проблему. "Многим из них годами приходят сообщения об угрозе убийства или расправы. Технически злоумышленника найти несложно, однако потом возникает правовой тупик, а ответ всегда один и тот же: нет состава преступления или пресловутое "приходите, когда убьют", - сказал он. Боярский обратился к Володину с просьбой рассмотреть вопрос о создании рабочей группы, "которая всесторонне изучит проблему и выйдет на взвешенные предложения по изменению законодательства с тем, чтобы прекратить преследования и моральный террор".

"Давайте мы поручим Сергею Михайловичу Боярскому такую рабочую группу на межфракционном уровне сформировать, учитывая, что он этот вопрос готовил, тем более занимается этой проблемой уже не первый день, есть знания, есть конкретные предложения. Поэтому после формирования рабочей группы можно будет заслушать ее наработки и затем уже понять, насколько они в плане инициатив законодательных или других необходимы", - отреагировал Володин.

Ранее под председательством Боярского в Госдуме прошел круглый стол по проблеме преследования в интернете, в нем приняли участие депутаты, представители Генпрокуратуры РФ и МВД, эксперты, жертвы киберсталкинга. В итоговой резолюции участники круглого стола предложили рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за преследование в интернете.