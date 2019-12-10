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Выставка о ветеранах ВОВ открылась в Магадане в рамках президентского гранта

Фотовыставка открылась в честь Дня героев Отечества, который отмечался в стране 9 декабря

ТАСС, 10 декабря. Фотовыставка "Прекрасные люди сурового времени", посвященная живущим на территории Магаданской области ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), открылась во вторник в Магадане. На церемонии открытия присутствовали ветераны, офицеры-афганцы и жители города, сообщила ТАСС организатор экспозиции, руководитель некоммерческой организации социальной адаптации и культурного развития "Роса" Ольга Фридман.

Мероприятие организовано в рамках президентского гранта с софинансированием. Фотовыставка открылась в честь Дня героев Отечества, который отмечался в России 9 декабря.

"Главная цель выставки - показать, что ветераны, живущие в Магаданской области, продолжают вести активную и полную жизнь, нам нужно у них этому учиться. В фотовыставке представлены портреты ветеранов ВОВ, узников фашистских лагерей, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла, которые в настоящее время проживают в Магаданской области. Среди них есть Александра Сафронова, которая на фронте была санитаркой, выносила с поля боя раненых бойцов. Есть там и Александр Сницкий, который прошел всю войну до Германии, был дважды ранен, но бодр до сих пор, и многие другие ветераны", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, выставка - это не единственное мероприятие, проведенное в рамках президентского гранта. В частности, были организованы встречи ветеранов с детьми, лекции о патриотизме и другие проекты. Фотовыставка стала завершающим мероприятием года.

Организация уже подала очередную заявку на грант президента. Планируется издать фотоальбом под одноименным с выставкой названием "Прекрасные люди сурового севера", в который войдут портреты ветеранов и рассказы о них. Книги подарят ветеранам, а также передадут в библиотеки Магаданской области, детские дома и другие социальные организации региона. Кроме того, Фридман сообщила, что в случае получения гранта намерена снять фильм о магаданских ветеранах.

По информации региональных властей, сейчас в Магаданской области проживают почти 200 ветеранов ВОВ.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаМагаданская область
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