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Умер Юрий Лужков
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента и экс-мэра Москвы были очень теплые и конструктивные отношения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова, президент Путин направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму соболезнований, выразил глубокие соболезнования", - сказал во вторник журналистам представитель Кремля.

Он подчеркнул: "Не один год они [Путин и Лужков] работали фактически вместе, президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса как Москва, но и в целом в развитие страны, экономики нашей страны, хозяйство нашей страны". "У них были очень теплые и очень конструктивные отношения", - отметил Песков.

На сайте Кремля также была опубликована соответствующая телеграмма. "С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба, - отметил российский лидер. - Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком".

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Пресс-секретарь главы государства заявил, что пока преждевременно говорить о том, будет ли Владимир Путин участвовать в церемонии прощания с Юрием Лужковым. 

"Пока не могу сказать. Пока нет точно определенных планов по этим церемониям, поэтому, соответственно, не может быть и планов по участию в них", - сказал Песков.

Лужков умер во вторник на 84-м году жизни.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛужков, Юрий МихайловичУмер Юрий Лужков
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