Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

"Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова, президент Путин направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму соболезнований, выразил глубокие соболезнования", - сказал во вторник журналистам представитель Кремля.

Он подчеркнул: "Не один год они [Путин и Лужков] работали фактически вместе, президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса как Москва, но и в целом в развитие страны, экономики нашей страны, хозяйство нашей страны". "У них были очень теплые и очень конструктивные отношения", - отметил Песков.

На сайте Кремля также была опубликована соответствующая телеграмма. "С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба, - отметил российский лидер. - Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком".