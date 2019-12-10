Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова, президент Путин направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму соболезнований, выразил глубокие соболезнования", - сказал во вторник журналистам представитель Кремля.
Он подчеркнул: "Не один год они [Путин и Лужков] работали фактически вместе, президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса как Москва, но и в целом в развитие страны, экономики нашей страны, хозяйство нашей страны". "У них были очень теплые и очень конструктивные отношения", - отметил Песков.
На сайте Кремля также была опубликована соответствующая телеграмма. "С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба, - отметил российский лидер. - Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком".
Пресс-секретарь главы государства заявил, что пока преждевременно говорить о том, будет ли Владимир Путин участвовать в церемонии прощания с Юрием Лужковым.
"Пока не могу сказать. Пока нет точно определенных планов по этим церемониям, поэтому, соответственно, не может быть и планов по участию в них", - сказал Песков.
Лужков умер во вторник на 84-м году жизни.