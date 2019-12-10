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Москалькова рассматривает обращения по 36 россиянам, осужденным на Украине

Омбудсмен заявила, что готова подключиться к реализации договоренностей в рамках "нормандского формата" об обмене пленными в Донбассе, если в этом будет необходимость

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что у нее на рассмотрении в настоящее время обращения по 36 гражданам РФ, которые находятся в заключении на Украине.

"На сегодняшний день российских граждан, находящихся [в заключении] на Украине, 36 человек. Но этот список постоянно пополняется или изменяется в меньшую сторону в связи с тем, что люди иногда освобождаются из мест лишения свободы", - сказала омбудсмен во вторник журналистам. Она уточнила, что речь идет о людях, которые находятся в следственных изоляторах и учреждениях пенитенциарной системы Украины. "36 человек у меня в списке. На самом деле граждан России [в местах лишения свободы] на территории Украины порядка 200 человек, но это граждане, которые либо не обращались ко мне, либо приняли решение, как правильное", - добавила Москалькова.

Она напомнила, что существует четкая договоренность с уполномоченным по правам человека Верховной рады Людмилой Денисовой: "Мы работаем по этим гражданами, оказываем им гуманитарную помощь и создаем все условия для возможного удовлетворения их гуманитарных потребностей, находясь на территории другого государства". "Это медицинская помощь, это условия содержания под стражей, это возможность коммуникации с родственниками", - пояснила Москалькова.

Москалькова заявила, что готова подключиться к реализации договоренностей в рамках "нормандского формата" об обмене пленными в Донбассе, если в этом будет необходимость.

"Мы на сегодняшний день не вовлечены в реализацию тех договоренностей, которые состоялись буквально недавно, но все, что зависит от меня, как от уполномоченного по правам человека, я готова сделать и подключиться, если потребуется мой опыт и мои возможности", - сказала Москалькова во вторник, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Она отметила, что "список уполномоченного не связан с Донецком и Луганском". "Обмен в "нормандском формате" не связан с полномочиями уполномоченного по правам человека, но я готова подключиться, если такая необходимость будет и такая задача будет поставлена мне соответствующими органами, которые занимаются этим форматом", - сказала омбудсмен.

Теги
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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