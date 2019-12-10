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Власти Крыма обратят внимание иностранцев на нарушения прав жителей со стороны ЕС и США

Среди нарушений прав человека власти республики называют невозможность крымчан получать визы в страны ЕС, США, Канаду по российским загранпаспортам из-за непризнания российского статуса полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Крым намерены в ходе визитов иностранных делегаций в регион акцентировать внимание зарубежных политиков на нарушения прав жителей республики со стороны ЕС и США, сообщил первый заместитель председателя Государственного совета республики Ефим Фикс.

"Нам необходимо уже уходить от политики разъяснения нашей позиции к активной наступательной политике отстаивания наших интересов и акцентирования внимания международного сообщества на нарушение <...> Европейским союзом, США, другими государствами, прав крымчан, которые определены международными конвенциями", - сообщил Фикс в ходе заседания президиума крымского парламента.

Среди нарушений прав человека власти республики называют, в частности, невозможность крымчан получать визы в страны ЕС, США, Канаду и ряд других по российским загранпаспортам из-за непризнания российского статуса полуострова. Кроме того, Киев перекрыл в 2014 году водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 80% потребностей полуострова в воде. В ноябре 2015 года прекратились поставки электричества на полуостров из-за подрыва неизвестными линий электропередачи на территории Украины.

Фикс сообщил, что в 2020 году с визитами в республике по парламентской линии побывает восемь иностранных делегаций, в том числе из Германии, Испании, Италии, Греции, Казахстана и других стран. В состав делегации будут входить представители политических партий, депутаты, общественные деятели.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.

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