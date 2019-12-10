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Умер Юрий Лужков
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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов напомнил, что Юрий Лужков возглавлял Москву в самый сложный для города период

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

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"Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова", - сказал он. "Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения", - напомнил пресс-секретарь. Осипов призвал не забывать при этом, что Лужков возглавлял Москву в самый сложный для города период.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". С июля 1991 год по 2001 год занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена, при этом правительство столицы осталось подчинено мэру). Во время событий в августе 1991 года ("августовский путч") участвовал в обороне Белого дома. 6 июня 1992 года после отставки Гавриила Попова указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы. Эту должность он покинул в сентябре 2010 года, тогда президент России Дмитрий Медведев отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияУмер Юрий Лужков
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