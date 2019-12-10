Глава СПЧ считает правильным провести в 2020 году амнистию, приуроченную ко Дню Победы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что было бы правильно провести в 2020 году амнистию, приуроченную ко Дню Победы, но остается вопрос, кого амнистировать. Об этом он заявил журналистам перед заседанием Совета, которое 10 декабря проведет президент России Владимир Путин.

"Коллеги подготовили доклад, будет ли обсуждаться [тема амнистии], не знаю", - сказал он. Фадеев добавил, что отмечаемое в 2020 году 75-летие Победы - это "дата большая, серьезная, было бы правильно провести амнистию, но идет дискуссия вокруг того, кого амнистировать".