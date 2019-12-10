Крым и Северная Осетия попросят Минтранс увеличить число авиарейсов между регионами

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма и Северной Осетии планируют совместно обратиться в Минтранс РФ с просьбой увеличить количество авиарейсов между регионами в курортный сезон, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов во время посещения полуострова североосетинской делегацией.

"Мы сейчас с Вячеславом Зелимхановичем (Битаровым, главой Северной Осетии - прим. ТАСС) договорились, что подпишем совместное обращение в министерство транспорта РФ о введении на курортный сезон дополнительных авиарейсов. С учетом открытия пассажирского железнодорожного сообщения мы надеемся, что у нас количество туристов, которые будут приезжать из Республики Северная Осетия - Алания, тоже увеличится", - сказал Аксенов.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров также отметил, что весной 2020 года на Северный Кавказ прибудет бизнес-миссия Крыма.

"Мы обязательно сделаем бизнес-миссию, чтобы наши бизнесмены побывали в Республике Крым, а крымские бизнесмены - в Северной Осетии, чтобы наши бизнесмены могли инвестировать в Крым. Мы договорились проводить совместные спортивные мероприятия. Только что переговорили с Сергеем Валерьевичем, чтобы дети наши могли отдохнуть здесь, а дети Крыма могли увидеть наши горы", - сказал Битаров.

В летнем сезоне 2019 года рейсы в аэропорт Симферополя совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям, пассажиропоток аэропорта 9 декабря превысил 5 млн человек. В аэропорту Владикавказ в летнем сезоне этого года были запущены новые рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону, пассажиропоток с мая по сентябрь по данным направлениям составил 10,8 тыс. человек.