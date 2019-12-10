Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы на заседании 10 декабря принял постановление "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год". Постановление увеличивает размеры основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения на 5,6%. Минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты в 2020 году составит 19,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, с января 2020 года будет установлена новая ежемесячная выплата "детям войны" - москвичам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, ранее не имевшим право на меры социальной поддержки, установленные федеральным и (или) городским законодательством. Размер выплаты составит 1584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Предполагается, что новую выплату получат более 80 тыс. горожан.

"В общей сложности социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 млн москвичей", - заключается в сообщении.