В Карелии в этом году найдены останки более 280 красноармейцев

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Останки более 280 красноармейцев найдены поисковыми отрядами в Карелии в 2019 году, останки 41 бойца будут перезахоронены в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ по итогам встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, возглавляющего госкомиссию по подготовке к 100-летию республики, с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым.

"Продолжаются поисковые работы по выявлению неучтенных воинских захоронений не территории региона. По итогам 2019 года поисковиками найдены останки более 280 красноармейцев, из них 12 именных. Перезахоронено 325 бойцов. Останки 41 бойца будут захоронены в 2020 году", - сообщили в Совбезе, напомнив, что на реализацию этих проектов республиканские поисковые объединения получают поддержку из республиканского и федерального бюджетов в рамках конкурсов субсидий для некоммерческих организаций.

На встрече Патрушева с Колокольцевым, возглавляющим одну из рабочих групп госкомиссии, обсуждался также ход работ по приведению в надлежащее состояние зданий федеральных органов власти в Карелии.

Кроме того, было уделено внимание вопросам, "связанным с повышением эффективности работы в сфере профилактики правонарушений, обеспечением безопасности на дорогах региона, необходимостью усиления деятельности, направленной на снижение уровня преступности, в том числе среди несовершеннолетних". "Отмечено, что в ноябре 2019 года завершена интеграция "Системы-112" Республики Карелия с единой системой информационно-аналитического обеспечения деятельности дежурных частей МВД России", - говорится в пресс-релизе.