{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нобелевская премия - 2019

Нобелевскую премию мира за 2019 год вручили премьер-министру Эфиопии

Абий Ахмед удостоен награды "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей"
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед EPA-EFE/Hakon Mosvold Larsen/POOL
Описание
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед
© EPA-EFE/Hakon Mosvold Larsen/POOL

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Нобелевскую премию мира за 2019 год вручили во вторник премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду. Церемония, на которой присутствует норвежская королевская семья и члены правительства страны, по традиции проходит в здании ратуши Осло и транслируется на сайте Нобелевского фонда.

На эту тему
История Нобелевской премии мира

На сцене, украшенной цветочными композициями в красных тонах, председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила премьеру Эфиопии золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и диплом.

Абий Ахмед удостоен награды "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей", продолжавшегося с 1998 по 2018 годы, в результате которого погибли более 370 тыс. эритрейцев и 350 тыс. эфиопов. Берит Райсс-Андерсен отметила, что, присуждая премию, комитет таким образом отметил вклад всех сторон, задействованных в процессе мирного урегулирования в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

"Признавая значение вашей работы присуждением Нобелевской премии мира, мы не высказываем каких-либо мнений о том, как вам следует руководить народом Эфиопии и следует ли вам это делать в будущем. Вопрос о руководстве Эфиопией и его политической платформе должен решать эфиопский народ и только он. В основе нашей награды лежит завещание Альфреда Нобеля, и мы признаем ваши усилия как полностью соответствующие духу этого завещания. Вы избрали тот путь, который, по нашему мнению, укрепит мир и процветание в вашей стране", - отметила Берит Райсс-Андерсен, обращаясь к Ахмеду.

"Вы представляете новое поколение африканских лидеров, которые понимают, что вооруженные конфликты и межэтнические военные действия должны решаться мирными средствами. Премия мира в этом году является признанием всех усилий, предпринимаемых всеми участвующими странами и отдельными лицами", - добавила она.

Согласно последней воле знаменитого шведского химика Альфреда Нобеля, премия мира, в отличие от остальных наград, носящих его имя, присуждается и вручается в Осло, а не Стокгольме. В своем завещании на этом настоял сам ученый, указавший также, что решения о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. В него по традиции входят заслуженные деятели политики и бывшие главы партий страны.

Теги
Нобелевская премия - 2019
Реклама на ТАСС
Умер Юрий Лужков
"Лужков превратил Москву в мегаполис мирового уровня"
Соболезнования и воспоминания о политике - в материале ТАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС