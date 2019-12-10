Нобелевскую премию мира за 2019 год вручили премьер-министру Эфиопии

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Нобелевскую премию мира за 2019 год вручили во вторник премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду. Церемония, на которой присутствует норвежская королевская семья и члены правительства страны, по традиции проходит в здании ратуши Осло и транслируется на сайте Нобелевского фонда.

На сцене, украшенной цветочными композициями в красных тонах, председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила премьеру Эфиопии золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и диплом.

Абий Ахмед удостоен награды "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей", продолжавшегося с 1998 по 2018 годы, в результате которого погибли более 370 тыс. эритрейцев и 350 тыс. эфиопов. Берит Райсс-Андерсен отметила, что, присуждая премию, комитет таким образом отметил вклад всех сторон, задействованных в процессе мирного урегулирования в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

"Признавая значение вашей работы присуждением Нобелевской премии мира, мы не высказываем каких-либо мнений о том, как вам следует руководить народом Эфиопии и следует ли вам это делать в будущем. Вопрос о руководстве Эфиопией и его политической платформе должен решать эфиопский народ и только он. В основе нашей награды лежит завещание Альфреда Нобеля, и мы признаем ваши усилия как полностью соответствующие духу этого завещания. Вы избрали тот путь, который, по нашему мнению, укрепит мир и процветание в вашей стране", - отметила Берит Райсс-Андерсен, обращаясь к Ахмеду.

"Вы представляете новое поколение африканских лидеров, которые понимают, что вооруженные конфликты и межэтнические военные действия должны решаться мирными средствами. Премия мира в этом году является признанием всех усилий, предпринимаемых всеми участвующими странами и отдельными лицами", - добавила она.

Согласно последней воле знаменитого шведского химика Альфреда Нобеля, премия мира, в отличие от остальных наград, носящих его имя, присуждается и вручается в Осло, а не Стокгольме. В своем завещании на этом настоял сам ученый, указавший также, что решения о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. В него по традиции входят заслуженные деятели политики и бывшие главы партий страны.