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Порядка 6,6 млн россиян получают доплаты к пенсии для достижения прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума для пенсионеров - 9236 рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 6,6 млн россиян - 4,5% населения РФ - получают социальную доплату к пенсии для достижения уровня прожиточного минимума, сообщил во вторник замглавы ПФР Сергей Афанасьев на Международной конференции "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России".

"На сегодняшний день такая доплата предоставляется 6,6 млн человек, в том числе 3,9 млн человек - это получатели федеральной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации, и средний ее размер около 2 тысяч рублей. И 2,7 млн человек - это получатели так называемой региональной социальной доплаты к пенсии, и там размер этой доплаты в среднем составляет 5,5 тысячи рублей",- сказал он.

Всего в России пенсию получают порядка 43 млн человек.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

С 2000 года величина прожиточного минимума изменяется ежеквартально для трех групп населения: трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для населения в целом. Показатель используется, в частности, при формировании федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ.

Прожиточный минимум за II квартал текущего года для трудoспособного населения составил 12130 рублей, пенсионеров - 9236 рублей и детей - 11004 рубля.

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