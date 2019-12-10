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В СПЧ предлагают снизить административную нагрузку на НКО

Председатель СПЧ Валерий Фадеев отметил, что отчетность НКО по оказанию соцуслуг сложнее и более затратна, чем для бюджетных организаций

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает необходимым снять лишнюю административную нагрузку с некоммерческих организаций. Об этом заявил во вторник председатель СПЧ Валерий Фадеев на заседании Совета, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Есть [в работе НКО] трудности, в первую очередь, необоснованно низкие тарифы, - сказал Фадеев. - Денежные компенсации не предусматривают административные расходы". Кроме того, "имеются задержки с оплатой со стороны соответствующих госорганов", констатировал он.

По словам главы СПЧ, "отчетность НКО по оказанию соцуслуг сложнее и более затратна, чем для бюджетных организаций". "Вообще тема администрирования НКО очень актуальна, [член СПЧ] Светлана Геннадьевна Маковецкая подготовила специальный доклад на эту тему - как снять лишнюю административную нагрузку с НКО, у нас есть конкретные предложения по этой проблеме", - подчеркнул он.

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Россия
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