В СПЧ предлагают снизить административную нагрузку на НКО

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает необходимым снять лишнюю административную нагрузку с некоммерческих организаций. Об этом заявил во вторник председатель СПЧ Валерий Фадеев на заседании Совета, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Есть [в работе НКО] трудности, в первую очередь, необоснованно низкие тарифы, - сказал Фадеев. - Денежные компенсации не предусматривают административные расходы". Кроме того, "имеются задержки с оплатой со стороны соответствующих госорганов", констатировал он.

По словам главы СПЧ, "отчетность НКО по оказанию соцуслуг сложнее и более затратна, чем для бюджетных организаций". "Вообще тема администрирования НКО очень актуальна, [член СПЧ] Светлана Геннадьевна Маковецкая подготовила специальный доклад на эту тему - как снять лишнюю административную нагрузку с НКО, у нас есть конкретные предложения по этой проблеме", - подчеркнул он.