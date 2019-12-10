Глава СПЧ раскритиковал практику проведения общественных слушаний под ключ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подверг критике практику проведения общественных слушаний под ключ, когда организаторы за деньги обеспечивают нужный результат дискуссии.

"По закону на местах нельзя принимать сколько-нибудь значимые проекты без общественных слушаний, хотя они и носят рекомендательные характер", - напомнил глава СПЧ на заседании Совета, которое проводит президент Владимир Путин. "Есть у нас такая юридическая услуга - общественные слушания под ключ, - констатировал он. - Организаторы за вознаграждение берутся получить наперед заданный результат". "Ясно, что такие слушания - профанация, они вызывают только раздражение и протест у людей", - подчеркнул Фадеев.

Он обратил внимание, что "далеко не всегда чиновники хотят обсуждать проекты с гражданами и навязывают уже принятые решения, исходя из того, что они заведомо умнее и компетентнее". "Если сталкиваются с сопротивлением, отстаиванием другого мнения, говорят: это смутьяны, они мешают работать", - продолжил председатель совета. "Напряжение растет, дискуссия, которая могла бы остаться абсолютно прагматичной, перерастает в политический протест, на этом поле действуют разные силы, разные игроки, набегает на конфликтную ситуацию, - добавил он. - Чиновники говорят: видите, мы же предупреждали, - смутьяны".

"Мы видели в этом году такие конфликты: в Екатеринбурге в связи со строительством храма, в Архангельской области в связи с предполагаемым строительством мусорного полигона", - перечислил Фадеев. "Конечно, иногда трудно найти компромисс, наши коллеги-активисты, говорят, несговорчивы, с ними бывает трудно вести диалог. Но нужно разговаривать, искать решение, компромисс", - уверен он.

При этом, по опросам гражданским активистов, в отношениях общества и власти превалирует конструктивное взаимодействие - так считают 59% опрошенных, 15% расценивают такие отношения как конфликтные, сообщил глава СПЧ. "Одно из направлений мы с коллегами называем "от контроля к участию". Наилучшая форма контроля - участие в принятии решений", - считает он.

"Как только возникает идея потенциально резонансного проекта, необходимо вовлекать в работу общественников. Еще на предпроектном этапе нужна совместная проработка общественностью и чиновниками сложных вопросов. Она будет повышать уровень доверия между обществом и властью", - заключил Фадеев.