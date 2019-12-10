{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава СПЧ раскритиковал практику проведения общественных слушаний под ключ

Валерий Фадеев назвал такие слушания профанацией

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подверг критике практику проведения общественных слушаний под ключ, когда организаторы за деньги обеспечивают нужный результат дискуссии.

"По закону на местах нельзя принимать сколько-нибудь значимые проекты без общественных слушаний, хотя они и носят рекомендательные характер", - напомнил глава СПЧ на заседании Совета, которое проводит президент Владимир Путин. "Есть у нас такая юридическая услуга - общественные слушания под ключ, - констатировал он. - Организаторы за вознаграждение берутся получить наперед заданный результат". "Ясно, что такие слушания - профанация, они вызывают только раздражение и протест у людей", - подчеркнул Фадеев.

Он обратил внимание, что "далеко не всегда чиновники хотят обсуждать проекты с гражданами и навязывают уже принятые решения, исходя из того, что они заведомо умнее и компетентнее". "Если сталкиваются с сопротивлением, отстаиванием другого мнения, говорят: это смутьяны, они мешают работать", - продолжил председатель совета. "Напряжение растет, дискуссия, которая могла бы остаться абсолютно прагматичной, перерастает в политический протест, на этом поле действуют разные силы, разные игроки, набегает на конфликтную ситуацию, - добавил он. - Чиновники говорят: видите, мы же предупреждали, - смутьяны".

"Мы видели в этом году такие конфликты: в Екатеринбурге в связи со строительством храма, в Архангельской области в связи с предполагаемым строительством мусорного полигона", - перечислил Фадеев. "Конечно, иногда трудно найти компромисс, наши коллеги-активисты, говорят, несговорчивы, с ними бывает трудно вести диалог. Но нужно разговаривать, искать решение, компромисс", - уверен он.

При этом, по опросам гражданским активистов, в отношениях общества и власти превалирует конструктивное взаимодействие - так считают 59% опрошенных, 15% расценивают такие отношения как конфликтные, сообщил глава СПЧ. "Одно из направлений мы с коллегами называем "от контроля к участию". Наилучшая форма контроля - участие в принятии решений", - считает он.

"Как только возникает идея потенциально резонансного проекта, необходимо вовлекать в работу общественников. Еще на предпроектном этапе нужна совместная проработка общественностью и чиновниками сложных вопросов. Она будет повышать уровень доверия между обществом и властью", - заключил Фадеев.

Реклама на ТАСС
Путин считает "крайностью" рассуждения об отсутствии в России презумпции невиновности
Президент также пообещал изучить предложение о введении позиции следственного судьи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС