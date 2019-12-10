ГУУ будет развивать экспорт образования вместе с Всемирной ассоциацией выпускников вузов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Государственный университет управления и Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений договорились о совместном развитии экспорта российского образования в том числе за счет продвижения реализуемых в университете программ среди зарубежных студентов и выпускников. Соглашение было заключено во вторник на площадке III международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУУ.

"Стороны договорились о совместном продвижении бренда российского образования на международном рынке. Ассоциация, в частности, будет содействовать распространению информации о программах ГУУ, а также предоставлять подробную информацию о деятельности вуза и совместных проектах в рамках отдельных запросов со стороны зарубежных организаций, выпускников и студентов", - говорится в сообщении.

Соглашение также предусматривает проведение научных конференций и обмен специалистами для участия в стажировках и программах повышения квалификации.

"Совместная работа сторон будет также направлена на укрепление деловых и гуманитарных связей выпускников ГУУ с представителями международной организации и содействие в подготовке и трудоустройстве высококвалифицированных кадров", - пояснил собеседник агентства.

III Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" проходит в Москве 9-10 декабря под эгидой Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В нем принимают участие ученые, предприниматели, представители власти и институтов развития, а также эксперты из России, Германии, Китая, Южной Кореи и Япония, чья деятельность связана с вопросами цифровизации и, в частности, развитием технологий искусственного интеллекта.