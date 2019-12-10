Власти Чувашии полностью выплатили женщинам задержанное пособие на первого ребенка

ТАСС, 10 декабря. Выплаты на первого ребенка, задержанные в Чувашии из-за нехватки средств с 26 ноября, произведены в полном объеме. Об этом сообщила во вторник ТАСС начальник отдела программ и информирования министерства труда и социальной защиты республики Ольга Филиппова.

В конце ноября пресс-служба министерства сообщила, что семьи получат пособие за ноябрь на первого ребенка в начале декабря из-за того, что средства на выплаты, предусмотренные Чувашии в федеральном бюджете, были израсходованы в предыдущие месяцы. В соответствии с законодательством ежемесячная выплата на ребенка начисляется не позднее 26-го числа каждого месяца.

"На данный момент выплаты произведены. Все полностью выплачено", - сказала она.

Ранее в пресс-службе министерства ТАСС пояснили, что семьи получат средства после доведения Минтрудом России дополнительных средств.

По информации министерства, на 2019 год Чувашской Республике в федеральном бюджете на ежемесячные выплаты на первого ребенка было предусмотрено более 339 млн рублей, которые полностью израсходованы на пособия за январь-октябрь текущего года. Общая потребность на 2019 год в средствах федерального бюджета составляет более 395 млн рублей. Для решения проблемы Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий внесение изменений в федеральный закон о бюджете.