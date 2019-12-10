В СФ не поддержали введение запрета на антигололедные реагенты на тротуарах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике на заседании во вторник не поддержал внесенный справороссам в Госдуму законопроект, запрещающий применение противогололедных реагентов на тротуарах, пешеходных (велосипедных) дорожках и остановках общественного транспорта.

"Учитывая, что все вопросы безопасного содержания автомобильных дорог отражены в техническом регламенте, то целесообразно было бы ограничения, изложенные в законопроекте, отразить в техническом регламенте. В этом случае подрядчики, руководствуясь техническим регламентом, будут приобретать допустимый техническими условиями реагент, а дорожные службы будут его правильно применять", - сказал на заседании зампред комитета Валерий Васильев, который был докладчиком по законопроекту.

В настоящее время содержание автодорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов, в том числе техрегламента таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог", говорится в решении комитета по данному законопроекту. Кроме того, как отмечают в комитете, улицы городов обслуживают не дорожные службы, а службы жилищно-коммунального комплекса, при этом законопроект предлагает внести изменения в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли этот законопроект в Думу в конце октября. Под противогололедными реагентами понимаются химические вещества, способные плавить снежные и ледяные образования. Как указывают авторы проекта, применение этих веществ может вызвать раздражение кожи и дыхательных путей у человека и животных, приводит к деградации почвенной экосистемы, а также "наносит непоправимый вред" одежде и обуви. По мнению справороссов, реагенты можно заменить фрикционными противогололедными материалами - гранитной крошкой и песком.