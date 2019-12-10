{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СФ не поддержали введение запрета на антигололедные реагенты на тротуарах

Авторы законопроекта утверждают, что реагенты могут вызывать раздражение кожи и дыхательных путей, приводить к деградации почвенной экосистемы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике на заседании во вторник не поддержал внесенный справороссам в Госдуму законопроект, запрещающий применение противогололедных реагентов на тротуарах, пешеходных (велосипедных) дорожках и остановках общественного транспорта.

"Учитывая, что все вопросы безопасного содержания автомобильных дорог отражены в техническом регламенте, то целесообразно было бы ограничения, изложенные в законопроекте, отразить в техническом регламенте. В этом случае подрядчики, руководствуясь техническим регламентом, будут приобретать допустимый техническими условиями реагент, а дорожные службы будут его правильно применять", - сказал на заседании зампред комитета Валерий Васильев, который был докладчиком по законопроекту.

В настоящее время содержание автодорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов, в том числе техрегламента таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог", говорится в решении комитета по данному законопроекту. Кроме того, как отмечают в комитете, улицы городов обслуживают не дорожные службы, а службы жилищно-коммунального комплекса, при этом законопроект предлагает внести изменения в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли этот законопроект в Думу в конце октября. Под противогололедными реагентами понимаются химические вещества, способные плавить снежные и ледяные образования. Как указывают авторы проекта, применение этих веществ может вызвать раздражение кожи и дыхательных путей у человека и животных, приводит к деградации почвенной экосистемы, а также "наносит непоправимый вред" одежде и обуви. По мнению справороссов, реагенты можно заменить фрикционными противогололедными материалами - гранитной крошкой и песком.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин пообещал не допустить произвола в отношении организации "За права человека"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС