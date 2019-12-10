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Умер Юрий Лужков

Патриарх Кирилл совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя 12 декабря

Бывший мэр Москвы умер в возрасте 83 лет
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Биография Юрия Лужкова

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдет в четверг в храме Христа Спасителя. Его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил ТАСС во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Отпевание пройдет 12 декабря в 11:00 в храме Христа Спасителя", - сказал он.

В пресс-службе патриарха подтвердили, что отпевание совершит предстоятель Русской православной церкви. "Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание экс-мэра г. Москвы Юрия Михайловича Лужкова", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы.

Теги
Кирилл (патриарх)Легойда, Владимир РомановичЛужков, Юрий МихайловичУмер Юрий Лужков
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