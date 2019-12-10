Студенткам в Калининградской области при рождении первого ребенка выплатят 300 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области будут выплачивать 300 тыс. рублей женщинам, родившим первого ребенка во время учебы или в течение трех лет после окончания обучения в государственных образовательных организациях по программам среднего профессионального или высшего образования. Проект соответствующего постановления, предполагающего введение такой выплаты с 1 января 2020 года, на заседании правительства региона представила во вторник министр социальной политики области Анжелика Майстер.

"Средства могут быть направлены полностью или частями на улучшение жилищных условий на территории Калининградской области, в том числе на ремонт жилья, а также на приобретение товаров детского ассортимента и предметов длительного пользования, включая покупку автомобиля, или оплату обследования, лечения ребенка, матери по рекомендации медицинской организации государственной системы здравоохранения", - сообщает пресс-служба правительства.

На предоставление выплаты в 2020 году из бюджета региона предполагается направить более 200 млн рублей.

"Новая мера позволит значительно улучшить финансовое положение молодых семей в период, когда они наиболее нуждаются в дополнительной поддержке, а также станет хорошим стимулом для принятия решения о рождении первого ребенка, что позитивно отразится на демографической ситуации в Калининградской области и повысит вероятность рождения женщинами в молодом возрасте последующих детей", - отметила Майстер.

Предполагается, что действие меры продлится до 2022 года включительно. Но министр не исключает, что в случае положительного эффекта срок действия новой социальной выплаты будет продлен.