Путин усомнился, что организация Пономарева занимается только защитой прав человека

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал лично ознакомиться с делом руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева, хотя усомнился, что его деятельность направлена только на защиту прав человека.

"Я посмотрю на это [дело Пономарева]", - заверил глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). "Я могу что-то перепутать, но, по-моему, я не путаю <...> он [Пономарев] несмотря на все это [примененные административные меры], получал даже президентские гранты, он пользуется помещением в Москве, за которое платит правительство Москвы, не платит за коммунальные услуги, за электричество и так далее", - констатировал Путин. "Мы все это как бы так стараемся не трогать, чтобы не мешать его работе", - заметил президент.

"Я посмотрю, что там касается организации, которую возглавляет господин Пономарев, но если мне память не изменяет, ему никто до сих пор не мешал особенно работать, хотя его позиции по некоторым вопросам далеки от правозащитной деятельности, насколько себе представляю", - отметил глава государства.

Он привел примеры: "Он солидаризировался с позицией правительства США по Крыму, он вел переговоры с японцами по поводу оказания им содействия по передаче островов Курильской гряды". "Он что, международник что ли? Это что, правозащитная деятельность?" - задался вопросами Путин. Глава государства вновь заверил: "Я обязательно посмотрю на то, чтобы эти элементы не использовались для того, чтобы прекратить деятельность организации как таковой в той части, во всяком случае, в которой она идет на пользу нашему гражданскому обществу".

Говоря об организациях-иноагентах, президент вновь обратил внимание на тот факт, что "соответствующие решения по этим организациям принимались не для того, чтобы их запретить, а для того, чтобы сделать их работу прозрачной". "Даже эти организации принимают участие в конкурсах на получение президентских грантов и получают их", - сказал Путин.

29 ноября движение "За права человека" обжаловала решение Верховного суда РФ, который признал грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации и ликвидировал ее. Организация работала с 1997 года под руководством Пономарева, в феврале 2019 года была признана Минюстом иноагентом в связи с финансированием из-за рубежа. 1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил административный иск Минюста о ликвидации движения и постановил закрыть все его структурные подразделения, исключить из Единого реестра юрлиц. В отношении Пономарева и движения вынесено порядка 15-и судебных решений за нарушение закона об НКО, предписанные организации административные штрафы составляют более 3 млн рублей.