Каждая вторая многодетная семья в России входит в категорию бедных

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более четверти семей с двумя детьми живут в России за чертой бедности. В два раза выше этот показатель составляет среди многодетных семей, воспитывающих трех и более детей, заявил во вторник замглавы Росстата Константин Лайкам.

"Совершенно тяжелая ситуация с семьями с детьми. Более 80% бедных - это семьи с детьми", - сказал он на Международной конференции "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России".

В семьях с двумя детьми уровень бедности в России составляет 24%, а в семьях с тремя и более детьми - более 52%, добавил замглавы ведомства. Он напомнил, что уровень бедности сейчас в России в целом остается на уровне 12,4%.

"Но дифференциация неравенства, конечно, колоссальная. Например, село и город. Если в целом по России -12,4%, то в городах - 8,1%, а в селе почти 25%. Если мы начнем смотреть по федеральным округам, то в Центральном округе это 7,1%, а по Северному Кавказу - 28,2%", - рассказал Лайкам.

Он напомнил, что бедность измеряется по доле населения, которое имеет денежные доходы ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум за II квартал текущего года для трудoспособного населения составил 12130 рублей, пенсионеров - 9236 рублей и детей - 11004 рубля в месяц.