В ГИБДД заявили о нехватке сотрудников

Почему отмена "площадки" на экзаменах ГИБДД — это правильно

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудников Госавтоинспекции в настоящее время недостаточно для решения задач, стоящих перед ведомством. Об этом во вторник сообщил замглавы ГИБДД России Владимир Кузин, выступая в Совете Федерации.

"Для решения ряда задач, конечно, сотрудников ГИБДД недостаточно", - сказал он.

По его словам, в настоящее время штатная численность сотрудников Госавтоинспекции составляет 90 тыс. человек.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в ряде регионов России начались сокращения штатной численности сотрудников Госавтоинспекции, но при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Планировалось сократить около 2 тыс. штатных единиц. Уменьшение штатной численности, по данным источника, связано с укреплением подразделений МВД по вопросам миграции.