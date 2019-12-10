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В ГИБДД заявили о нехватке сотрудников

В настоящее время штатная численность сотрудников Госавтоинспекции составляет 90 тыс. человек
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© Сергей Мальгавко/ТАСС
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МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудников Госавтоинспекции в настоящее время недостаточно для решения задач, стоящих перед ведомством. Об этом во вторник сообщил замглавы ГИБДД России Владимир Кузин, выступая в Совете Федерации.

"Для решения ряда задач, конечно, сотрудников ГИБДД недостаточно", - сказал он.

По его словам, в настоящее время штатная численность сотрудников Госавтоинспекции составляет 90 тыс. человек.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в ряде регионов России начались сокращения штатной численности сотрудников Госавтоинспекции, но при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Планировалось сократить около 2 тыс. штатных единиц. Уменьшение штатной численности, по данным источника, связано с укреплением подразделений МВД по вопросам миграции.

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