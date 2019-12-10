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Фонд развития моногородов готов дать беспроцентные кредиты проектам в Карелии

Фонд готов профинансировать не менее чем по три проекта в каждом моногороде

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Фонд развития моногородов планирует в льготном порядке профинансировать не менее чем по три проекта в каждом моногороде Карелии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ по итогам встречи секретаря СБ Николая Патрушева, возглавляющего госкомиссию по подготовке к 100-летию Республики Карелия, с участниками профильной рабочей группы.

"Фонд готов предоставить льготный кредит под ноль процентов под банковские гарантии на финансирование не менее чем трех проектов от каждого моногорода Карелии", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на заявление гендиректора Фонда развития моногородов Ирины Макеевой.

Как сообщили в Совбезе, за шесть лет деятельности госкомиссии во главе с Патрушевым в Карелии, где из 18 городов и поселков городского типа 11 являются моногородами, были созданы новые производства на базе Надвоицкого алюминиевого завода, а также, при участии Внешэкономбанка и Фонда развития моногородов, создан промышленный парк в поселке Надвоицы и завершается глубокая модернизация производства на Сегежском ЦБК. "Не допущена остановка одного из наиболее крупных градообразующих предприятий региона - целлюлозного завода "Питкяранта". В трех созданных территориях опережающего социально-экономического развития зарегистрировано 11 резидентов", - отметили в пресс-службе аппарата СБ.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКарелия
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