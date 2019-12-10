Ученый рассказал, зачем на белом медведе в Арктике написали "Т-34"

АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. /ТАСС/. Биологи написали на белом медведе на Новой Земле "Т-34", чтобы не перепутать его с другими. Надпись была сделана легкостирающейся краской, заявил во вторник ТАСС заместитель директора национального парка "Русская Арктика" по научной работе Иван Мизин, который в составе исследовательской группы находится на архипелаге.

Видео с медведем, на боку которого была большая надпись "Т-34", появилось в интернете в ноябре и вызвало большой общественный резонанс.

"Медведя мы пометили еще в октябре, когда проводили исследования, чтобы в последующем не перепутать его с другими. Сделали большую надпись, чтобы было видно издалека. Это специальная краска для животных, которая легко стирается, и сейчас она, конечно, уже стерлась, и медведь опять стал белым", - сказал Мизин.

По его словам, такие надписи - обычная практика исследователей. "Это используется в разных странах: в США, Канаде, в Гренландии. Никакого вреда животным это не наносит", - добавил собеседник агентства.

Ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и национального парка "Русская Арктика" сейчас наблюдают за медведями в районе поселка Белушья Губа, где в феврале 2019 года действовал режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия этих зверей. Возле поселка было замечено более 50 медведей, отмечались случаи агрессивного поведения и проникновения в жилища. "В настоящее время медведи вблизи поселка тоже появляются, но ситуация спокойная, в пределах нормы. Сегодня вообще метель, и мы животных не видим", - отметил Мизин.

Среди возможных причин нашествия медведей в феврале называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок. Как сообщил ученый, в поселке закуплены новые контейнеры для отходов. "Ситуация по мусору улучшилась, в поселке установлены новые закрывающиеся контейнеры", - сказал он.