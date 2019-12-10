Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о приравнивании электронных сигарет к обычным

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник не успела обсудить в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным с точки зрения ограничений на потребление и продажу. Планируется, что документ будет рассмотрен нижней палатой на заседании в среду.

Законопроект, внесенный группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским, распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты и кальяны. Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей, при этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Также предусмотрено наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.