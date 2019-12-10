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Путин: нельзя допустить перерастания мирных протестов в беспорядки за рамками закона

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выражение своего мнения должно происходить в рамках закона, нельзя допускать перетекания мирных протестов в беспорядки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Бросил какой-то там стаканчик в представителя органов власти. Бросил - ничего, потом пластиковую бутылку - опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого", - сообщил он на совещании с членами СПЧ.

Путин отметил, что тем не менее все россияне имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными законными средствами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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