МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.

"Я согласен, надо продумать детали, посоветоваться с такими экспертами, как [адвокат] Генри Резник, - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя предложение одного из участников встречи ввести ответственность для таких чиновников, предусматривающую в том числе увольнение.

"В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем", - добавил глава государства.

Путин напомнил, что в настоящее время Уголовный кодекс РФ содержит статьи за оскорбление. "Надо посмотреть практику применения, может быть, что-то здесь настроить так, чтобы это отвечало тем задачам, о которых вы сказали", - сказал он.

Обращаясь к главе государства, член СПЧ Кирилл Кабанов, напомнил, что в РФ подготовлен законопроект об оскорблении чести и достоинства полицейского. "Но у нас раздражителем в обществе является оскорбление чести и достоинства гражданина, - подчеркнул он. - Не только со стороны силовиков, но посмотрите, сколько в интернет выбрасывается по чиновникам". "Давайте подумаем и реально выступим с законодательной инициативой, [поправками] в закон о государственной службе, о полиции, что основанием для увольнения… является оскорбление чести и достоинства гражданина", - предложил Кабанов, напомнив о словах Путина о недопустимости хамства и чванства в отношении людей.